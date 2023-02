Das Hospiz wird 5

Vor dem Bau gab es Probleme mit der Genehmigung, der Finanzierung und auch mit den Nachbarn. Alle Probleme konnten aber letztendlich aus dem Weg geräumt werden. Und so können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit fünf Jahren gute Arbeit leisten und auch ein bisschen mit Vorurteilen aufräumen. Denn ein Hospiz ist nicht immer nur ein trauriger Ort. Hier wird es Menschen ermöglicht, glücklich und in Ruhe zu sterben. Auch letzte Wünsche werden erfüllt. Unseren Beitrag zum Jubiläum findet ihr in unserer Mediathek. Weitere Infos zum stationären Hospiz gibt es auf der offiziellen Homepage.