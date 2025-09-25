Und Industriekultur kann Hagen auch bieten! Von Musik bis Theater, von Workshops bis zu Ausstellungen, kommt hier jeder auf seine Kosten. Christian Isenberg, Geschäftsleiter der Elbershallen, erzählt uns von den zahlreichen Möglichkeiten:

Bei den Workshops liegt der Fokus auch darauf, behinderte und nicht behinderte Menschen zu involvieren. Die Caritas und Bethel, nehmen an den kreativen Workshops teil.

An Veranstaltungsorten mangelt es in der Hagener Innenstadt nicht. Dabei bewegt sich die Veranstaltungen an den verschiedenen Tagen in dem Hagener Kulturdreieck, erklärt Isenberg:

Auch wenn die Namen den meisten Hagenern wohl bekannt sind, bietet diese Festivalreihe auch eine Möglichkeit für alteingesessenen Hagener mehr über ihre Kulturstätten zu erfahren. Zudem werden auch Führungen am 2. und 4. Oktober angeboten, wo die Hintergründe der Stadt ergründet werden. Für Isenberg bedeutet eine ausgeprägte Kultur auch eine bessere Stadt Qualität, und deshalb ist es wichtig das die Bewohner wissen was für Kultur ihre Stadt zu bieten hat:

Der erste Workshop findet schon am 30. September im Atelier der Volmegalerie statt. Der Höhepunkt des Festivals ist der 4. und 5. Oktober, wo die Elbershallen Abends mit abwechslungsreicher Livemusik beschallt werden. Über die Tage vom Ende September bis zum 5. Oktober werden also alle Kulturinteressierten mit einem zahlreichen Angeboten aus Aktivitäten durch das Kulturfestival Ferromone bedient werden.