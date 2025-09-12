ELBERS.HISTORISCH - Rückblick auf ein Stück Stadtgeschichte

Die Ausstellung führt die Besucherinnen und Besucher dabei auf eine spannende Zeitreise. Was einst mit einem Sensenhammer in Hagen begann, wurde zu einem der größten Textilbetriebe in der Region. Und bis heute prägen die Elbershallen das kulturelle Leben in Hagen - zum Beispiel mit Gastronomie und Veranstaltungen.

© Lorita Halili / Radio Hagen

In der Ausstellung stammen viele der Exponate direkt von ehemaligen Mitarbeitern: Stoffe, Fotos, persönliche Erinnerungen.

© Lorita Halili / Radio Hagen

Zu sehen ist die Ausstellung in der HAGENRING-Galerie: Donnerstags und freitags von 17 bis 19 Uhr und sonntags von 11 bis 13 Uhr geöffnet in der Wippermann-Passage, Eilper Straße 71–75

Der Eintritt ist frei.