Von Freitag bis Sonntag findet das "Parking Day Wochenende" statt. In der Lange Straße in Wehringhausen fand am Freitag die Eröffnung in Verbindung mit dem Klimastreik statt. Samstag ist der Aktionstag welcher Musik, Essen und die "Nacht der langen Tische" verspricht. Eine Organisatorin erklärt, dass der Tag auf die Autofreien Zonen und die Problematik des Autofahrens hinweisen soll.

Für die "Nacht der langen Tische" wurden Bänke und Tische organisiert an denen jeder kostenlos Platz nehmen durfte. Wie eine Art Picknick konnten sich die Gäste ihr eigenes Essen mitbringen oder sich vor Ort Waffeln, Bockwürste und verschiedene Getränke kaufen. Die Musik und die Gespräche vor Ort sorgten für eine gute Stimmung und eine menge Spaß.

Der "Parking Day" ist ein Internationaler Aktionstag zur kreativen Umgestaltung von Parkplätzen. So konnten die Kinder ihrer Kreativität mit einem Stück Kreide freien Lauf lassen. Zudem waren vor Ort Menschen aus verschiedensten Städten, die einen tollen Abend genießen wollten.

Das "Parking Day Wochenende" endet am Sonntag den 21.09 mit einem Trödelmarkt von 11 bis 15 Uhr.