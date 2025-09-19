Navigation

Parking Day, Klimastreik und Nacht der langen Tische

Veröffentlicht: Freitag, 19.09.2025 10:09

In Wehringhausen gibt es morgen wieder eine Nacht der langen Tische. Der Stadtteil kann sich endlich wieder zum Picknick auf der Straße treffen. Zuletzt war die beliebte Veranstaltung ausgefallen, nun findet sie in Kooperation mit dem Parking Day statt.

Auf der Lange Straße werden wieder Bierzelttisch und Bänke aufgestellt, die Händler- und Handwerkergemeinschaft sorgt auch für Nachschub an Essen und Trinken.

Der Parking Day soll zeigen, wie aus Parkplätzen kreative aber auch Aufenthaltsorte werden können. Heute Abend ist Eröffnung, das ganz Wochenende gibt es Programm.

Auch der Klimastreik ist eingebettet in den Parking Day, dazu gibt es heute Abend eine Demonstration, die führt vom Friedrich-Ebert-Platz in der Innenstadt bis zum Wilhelmsplatz nach Wehringhausen.

Für den Parking Day werden auch die entsprechenden Buslinien der Hagener Straßenbahn umgeleitet. Die Linien 521 und 525 fahren über die Buscheystraße, die Linie NE3 über die Wehringhauser Straße.

