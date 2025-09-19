Parking Day, Klimastreik und Nacht der langen Tische

Auf der Lange Straße werden wieder Bierzelttisch und Bänke aufgestellt, die Händler- und Handwerkergemeinschaft sorgt auch für Nachschub an Essen und Trinken.

Der Parking Day soll zeigen, wie aus Parkplätzen kreative aber auch Aufenthaltsorte werden können. Heute Abend ist Eröffnung, das ganz Wochenende gibt es Programm.

Auch der Klimastreik ist eingebettet in den Parking Day, dazu gibt es heute Abend eine Demonstration, die führt vom Friedrich-Ebert-Platz in der Innenstadt bis zum Wilhelmsplatz nach Wehringhausen.

Für den Parking Day werden auch die entsprechenden Buslinien der Hagener Straßenbahn umgeleitet. Die Linien 521 und 525 fahren über die Buscheystraße, die Linie NE3 über die Wehringhauser Straße.