Dealer vor Gericht

Bei dem Vorfall in der Engelsgasse in Oberhagen hatte er Marihuana verkauft und einen Verkaufsvorrat von Marihuana und Kokain in der Tasche, außerdem trug er einen Schlagring bei sich. Deswegen wird ihm Drogenhandel mit Waffen vorgeworfen. In seiner Wohnung stellten die Ermittler weitere Drogen sicher. Der Angeklagte ist mehrfach vorbestraft, auch wegen Drogendelikten. Da er als Kronzeuge aussagt, könnte er mit einer geringen Strafe davon kommen.