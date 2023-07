Angeklagt sind zwei Männer und eine Frau. Sie sollen den Schrotthändler im März 2021 mit einer weiteren - aktuell noch unbekannten Person - auf seinem Schrottplatz in Haspe bedroht und dann ermordet haben. Sie flüchteten mit circa 45.000 Euro Bargeld. Bei dem Prozess handelt es sich um einen sogenannten Indizienprozess. Denn eindeutige Beweisstücke - wie z.B. die Mordwaffe - fehlen. Seit April werden im Landgericht zahlreiche Zeugen angehört. Parallel läuft die Suche nach der Mordwaffe. Nach einem Hinweis suchten Taucher in der letzten Woche am Grund der Ruhr bei Essen nach der Waffe - allerdings ohne Erfolg. Wann es Urteil in dem extrem komplizierten Prozess geben wird, ist aktuell noch völlig unklar.