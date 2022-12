Debatte zu Bettermann-Plänen

Grundsätzlich sind die Fraktionen bereit, sich die Planungen genauer anzuschauen. Es gibt aber auch viele Bedenken: Wie kommen die Kinder sicher über eine der gefährlichsten Kreuzungen in Hagen? Sollen die Grundschüler tatsächlich der Luftbelastung am Märkischen Ring ausgesetzt werden? Wie ist eigentlich die städtebauliche Perspektive - was will man in der Innenstadt erreichen? Und - nicht ganz unwichtig: Wie finden die Hagenerinnen und Hagener das Ganze eigentlich? Die SPD brachte außerdem einen Alternativ-Vorschlag ins Gespräch: Die Grundschule könnte auf dem Gelände neben dem Ricarda-Huch-Gymnasium geplant werden. Das soll der Baudezernent jetzt noch einmal prüfen lassen.