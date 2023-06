Lidl-Schule ist vom Tisch

Fast alle Fraktionen haben im Haupt- und Finanzausschuss den gemeinsamen Antrag eingereicht, die Planungen nicht weiter zu verfolgen. Hintergrund sind die hohen Mietforderungen des Investors. Sie würden laut dem Antrag „eine klaffende Wunde“ in die Haushalte der kommenden Jahrzehnte reißen. Auch die vom Investor angebotenen Nachbesserungen wurden abgeschmettert, da sie mit deutlichen Einschnitten in die Funktionalität des Gebäudes erkauft würden. Ein Teil der Fraktionen hatte außerdem weiterhin Vorbehalte in schulischer, stadtplanerischer und ökologischer Hinsicht. Jetzt muss die Stadtverwaltung dringend einen anderen Grundschul-Standort finden. Denn Grundschulplätze sind gerade im Innenstadtbereich Mangelware.