Der Circus Antoni ist zu Gast in Hagen

Tickets & Termine

Tickets für die Vorstellungen gibt es vor Ort an der Abendkasse. Man kann aber auch Tickets vorab reservieren. Entweder per Mail (info@circusantoni.de) oder per WhatsApp (0170/2477362).

Vorstellungstermine:

Freitag, 27.10. um 16 Uhr

Samstag, 28.10. um 15 Uhr und 18.30 Uhr

Sonntag, 29.10. um 15 Uhr

Mittwoch, 01.11. um 18.30 Uhr

Donnerstag, 02.11. um 16 Uhr

Freitag, 03.11. um 16 Uhr

Samstag, 04.11. um 15 Uhr und 18.30. Uhr

Sonntag, 05.11. um 15 Uhr