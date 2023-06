Der Klassenraum im Freien

Unterricht zwischen Blättern, Waldtieren und Blumen, das wünschen sich viele Schülerinnen und Schüler. Am Marienhof in Hagen können Kinder genau diesen Unterricht haben. Dabei lernen die Kinder und Jugendlichen nicht nur was, sondern sie sollen in erster Linie natürlich auch Spaß an der Natur haben. Allerdings fehlt es dem Marienhof an den finanziellen Mitteln, ihr Haus zeitgemäß zu renovieren. Deswegen hofft das Team des Marienhofs auf Unterstützung aus der Politik. SPD Politiker Timo Schisanowski war deswegen heute im Marienhof zu Besuch und hat sich die Bildungsstätte mal von nahem angesehen.