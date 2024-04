Schüler der Hildegardis veröffentlichen eigene Romane

So kam es zu dem Projekt

Thalia und story.one sponserten das Projekt in Absprache mit der Hildegardis Schule, so dass die Schüler ihre Bücher kostenlos veröffentlichen konnten. 18 Schülerinnen und Schüler, die das Wahlpflichtfach "Kunst, Musik, Literatur" belegen, waren daran beteiligt. 14 Bücher sind dabei entstanden, da manche auch zu zweit geschrieben haben. Es gab einige formale Vorgaben zu beachten: Die Anzahl an Kapiteln war auf 17 begrenzt, musste aber mindestens 12 umfassen. Jedes Kapitel durfte dabei nur drei Seiten lang sein. Daneben gab es auch eine thematische Vorgabe: Alle Bücher mussten in irgendeiner Weise einen Bezug zur Stadt Hagen aufweisen. Ansonsten waren die Schülerinnen und Schüler komplett frei, welche Geschichten sie erzählen wollten. So kamen Romane aus allen möglichen Genres zusammen.

Eigene Lesung bei Thalia Hagen

Am vergangenen Samstag (27.04.2024) durften die Jugendlichen dann auch bei einer eigenen Lesung in der Hagener Filiale von Thalia ihre Bücher präsentieren und aus ihnen vorlesen. Dort werden die Bücher auch an einer extra Wand ausgestellt und können vor Ort gekauft werden. Darüber hinaus können sie auch online bestellt werden. So können die Schülerinnen und Schüler auch eigenes Geld mit ihren Romanen verdienen.

Hier gibt es den Beitrag zum Nachhören