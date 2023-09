Hagener Autorin veröffentlicht erstes Buch

Der erste eigenen Roman

Neben der Arbeit einen 500 Seiten langen Vampir-Roman verfassen? Kein Problem für die Hagener Neu-Autorin Sabine Knop. Schon im Alter von 12 Jahren hat sie sich an Fantasy-Romanen versucht und jetzt mit 35 wird ihr erster eigener Roman veröffentlicht

Vampir-Abenteuer mit Höhlenforschung

Das Buch handelt von dem Vampir Ian, der sich in eine mexikanischen Unterwasserhöhle zurückgezogen hat. Als die Höhlentaucherin Luna ausgerechnet diese Höhle erforschen will und auf Ian trifft, verändert sich für beide plötzlich alles. Es entwickelt sich eine verzwickte Love-Story.

Ende September im Bücherregal

Online könnt ihr den Fantasy-Roman bereits vorbestellen. Am 25. September geht dann der offizielle Verkauf in den Buchhandlungen los. ,,Wo die Totenblumen tanzen'' gibt es dann als Taschenbuch zu kaufen. Wer nicht so lange warten will, kann das Buch schon jetzt als E-Book lesen.