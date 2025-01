DGB startet ins Jahr

Der DGB in Hagen ist ins Jahr gestartet. Beim Neujahrsempfang im Hasper Hammer standen die Wahlen in diesem Jahr im Fokus. Die Bundestagswahl im Februar, die Kommunalwahl im Herbst. Beide richtungsweisend - auch und gerade, was die Forderungen der Gewerkschaften angeht.