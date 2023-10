Die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" startet wieder

Die weltweite Spendenaktion "Weihnachten im Schuhkarton" feiert in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag. Auch in Hagen und Umgebung kann man wieder an vielen Annahmestellen einen Schuhkarton, gepackt für Jungen oder Mädchen in verschiedenen Altersgruppen, abgeben. Die Aktion läuft noch bis zum 13. November, bevor die gesammelten Päckchen dann an benachteiligte Kinder in verschiedene Regionen der Welt verschickt werden. Die Kartons aus Hagen werden dieses Mal in verschiedene Länder in Osteuropa verschickt.

© Weihnachten im Schuhkarton