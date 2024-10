Weihnachten im Schuhkarton unter neuer Leitung

Hagener Bürgerinnen und Bürger können ab sofort wieder für benachteiligte Kinder verschiedenden Alters einen Schuhkarton packen, und diesen noch bis zum 18. November abgeben. Die Schuhkartons werden mit Spielzeug, Büchern aber zum Beispiel auch Hygieneartikeln gefüllt.

Falls Sie einem Kind in diesem Jahr eine Freude machen möchten, benötigen Sie einen Schuhkarton, den Sie mit Geschenkpapier individuell umkleben. In ihn packt man neue Geschenke wie Spielzeug, Schulmaterialien, Hygieneartikel und warme Kleidung für ein Kind im Alter von 2-4, 5-9 oder 10-14 Jahren. Hilfreich sind die Infos auf den an den Abgabestellen erhältlichen Flyern, die Sie auch unter “Weihnachten im Schuhkarton.org” im Internet finden können.

Die Annahmestellen sind:

Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Hagen, Bergischer Ring 37 (02331/23906),

Intersport Reschop, Mittelstr. 15, Gevelsberg

Intersport Elhaus, Freiheitsstr. 31, Hohenlimburg

Intersport Elhaus, Stephanstr. 7-11, Hemer

Hellweg Baumarkt, Schwerter Str. 180, Hagen

Altstadt Apotheke, Voerderstr. 2A, Hagen

POL Markt, Boelerstr 124, Hagen

Emmaus Gemeinde, Bergruthe 3, Hagen