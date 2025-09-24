Die Gartenstadt erhalten

Am 6. Oktober gibt es dazu einen Infotermin im Rathaus an der Volme. Bürgerinnen und Bürger können Fragen stellen und Anregungen loswerden. Bis Mitte Oktober können noch Stellungnahmen dazu abgegeben werden. Die Gartenstadt Hohenhagen umfasst mehrere Straßenzüge rund um den Hohenhof. Der Architekt Peter Behrens hatte sie Anfang des 20. Jahrhunderts im Auftrag von Osthaus geplant. Ziel war eine Künstlerkolonie zu erschaffen.





INFO: Zu einer Bürgerinformationsveranstaltung zur Erhaltungssatzung Hohenhagen lädt der Fachbereich Stadtentwicklung,

-planung und Bauordnung der Stadt Hagen am Montag, 6. Oktober, um 18 Uhr in den Ratssaal im Rathaus an der Volme, Rathausstraße 13, ein.