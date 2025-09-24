Die Gartenstadt erhalten
Veröffentlicht: Mittwoch, 24.09.2025 15:26
Vor über hundert Jahren hat Karl-Ernst Osthaus die Gartenstadt Hohenhagen gestiftet. Der Rat der Stadt möchte den Bereich in Eppenhausen schützen und die Charakteristik erhalten. Im Verwaltungsdeutsch heißt das Instrument dafür "Erhaltungssatzung". Vorgesehen ist dabei auch Bürgerbeteiligung.
Am 6. Oktober gibt es dazu einen Infotermin im Rathaus an der Volme. Bürgerinnen und Bürger können Fragen stellen und Anregungen loswerden. Bis Mitte Oktober können noch Stellungnahmen dazu abgegeben werden. Die Gartenstadt Hohenhagen umfasst mehrere Straßenzüge rund um den Hohenhof. Der Architekt Peter Behrens hatte sie Anfang des 20. Jahrhunderts im Auftrag von Osthaus geplant. Ziel war eine Künstlerkolonie zu erschaffen.
INFO: Zu einer Bürgerinformationsveranstaltung zur Erhaltungssatzung Hohenhagen lädt der Fachbereich Stadtentwicklung,
-planung und Bauordnung der Stadt Hagen am Montag, 6. Oktober, um 18 Uhr in den Ratssaal im Rathaus an der Volme, Rathausstraße 13, ein.