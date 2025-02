Stick-Bilder zurück in Hagen

Seine Ehefrau hatte damals erneut geheiratet und die Kunstwerke mit in ihre neue Heimat in Bayern genommen. Sie konnten nun aus dem Nachlass der Familie gekauft werden und hängen wieder am Originalplatz im Kaminzimmer der Villa Hohenhof. Das Geld für den Kauf stammt aus Erträgen der Arbeit des Christian-Rohlfs-Archiv. Die Bildstickereien mit den Titeln "Flötenspiel" und "Pans-Tanz" können zu den normalen Öffnungszeiten in der Villa besichtigt werden.