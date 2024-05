Die Sperrung der Hochbrücke und die Folgen

Der Ausschuss hat sich in dieser Woche ausführlich mit der Sperrung der Hochbrücke Ebene zwei für Lkw und den Folgen befasst. Die schweren Laster werden schon aus Eckesey kommend über die Bahnhofshinterfahrung und dann in Wehringhausen auf den Ring geleitet.

Wegen der Sperrung des Märkischen Rings in Höhe Finanzamt fahren viele dann den Remberg rauf. Dort hat die Stadt gerade erst auf größerer Strecke Tempo 30 eingeführt, um die Belastung durch Lärm und Schadstoffe zu verringern. Die Sperrung am Finanzamt gilt zwar auch wegen zu hoher Schadstoffbelastung, eine Freigabe in Richtung Emilienplatz könnte aber möglich sein.