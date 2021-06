Einbahnstraße Bahnhofstraße?

Leute, die mit dem Rad in der Stadt unterwegs sind, wünschen sich schon lange eine direkte Verbindung zwischen Bahnhof und Innenstadt. Auf der Bahnhofstraße soll deswegen Platz für einen breiten Radweg geschaffen werden, für Autos und Co soll die Strecke zur Einbahnstraße werden. Zum Teil fallen auch Parkplätze weg.

Die Pläne werden im Moment in den politischen Gremien beraten. Die Industrie- und Handelskammer will die Einschätzung der Wirtschaft in die Diskussion einbringen, daher die Umfrage.