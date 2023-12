Die Stadt Hagen stellt "Integreat"-App vor

Welche Informationen bietet die App?

"Integreat" bietet Zugewanderten in Hagen alle relevanten Informationen zu verschiedenen Bereichen aus verlässlichen Quellen. Egal ob zu Themen wie Gesundheit, Kinder- und Jugendbereich, Arbeit, Familie oder ganz alltägliche Themen, wie zum Beispiel Mülltrennung. Außerdem werden alle wichtigen Behörden und Beratungsstellen in der App vorgestellt und verlinkt. Das Angebot ist in insgesamt zwölf verschiedenen Sprachen erhältlich. Zukünftig könnten es sogar noch mehr werden.

Welche Herausforderungen gab es bei der Umsetzung?

Die Stadt Hagen plante die App bereits seit 2020. Bei der Umsetzung gab es aber einige Herausforderungen, die den Start von "Integreat" verzögerten. Die Finanzierung musste geklärt werden, sowie Fragen zum Thema Datenschutz. Aber vor allem die Koordination zwischen allen betroffenen Akteuren aus dem Bereich Integration, um alle wichtigen Informationen zusammen zustellen und diese dann zu übersetzten, war keine leichte Aufgabe und erforderte viel Organisation.

Die App gibt es nicht nur in Hagen

Entwickelt hat die Plattform hinter "Integreat" die Firma "Tür an Tür - Digitalfabrik gGmbH". Insgesamt wird sie schon in 107 Städten angeboten. Die verschiedenen Kommunen arbeiten dabei zusammen und tauschen sich untereinander aus. Eine Analyse soll zeitnah durchgeführt werden und zeigen, wie gut die App genutzt wird und wo es Verbesserungspotenziale gibt.





Die Stadt Hagen hofft nun, dass das Angebot schnell bekannt wird und möglichst viele Betroffene erreicht. Dafür wird unter anderem auch gezielt Werbung auf Social Media gemacht. Die App ist ab sofort in allen App Stores kostenlos erhältlich.

