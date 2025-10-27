Navigation

"Die tun nicht nichts- die liegen da und wachsen" - Lesung von Buch über Erziehung

Veröffentlicht: Montag, 27.10.2025 20:49

Am Montag hat Psychologin Elisabeth Raffauf aus ihrem neuen Buch in der Hildegardis Schule vorgelesen. Die Psychologin, die dort selbst zur Schule ging, hat sich dem Verständnis zwischen Eltern und Jugendlichen gewidmet. "Die tun nicht nichts, die liegen da und wachsen" ist der Titel des Buches und soll Eltern dazu anregen, weniger vorwurfsvoll an die Erziehung ranzugehen und sich in die Rolle der Jugendlichen reinzuversetzen. Das ganze geschah in Kooperation mit Thalia Hagen, wo das Buch auch zu kaufen ist.

© Radio Hagen/ Pascal Neves Santos
© Radio Hagen/ Pascal Neves Santos

Weitere Meldungen

Schüler der Hildegardis Schule lesen eigene Bücher vor

Lokalnachrichten Am Montag las der ehemalige KuMuLi-Kurs des Hildegardis Gymnasiums aus ihren eigenen Büchern im Theater Lutz vor.

"Female Thrill" beim letzen "Mord am Hellweg" in Hagen

Lokalnachrichten "Morden Frauen besser?" - diese Frage stellte sich am Samstag beim "Mord am Hellweg". Es ist das größte Krimifestival Europas, in Hagen ging es jetzt vorerst in die letzte Runde.

Autor Tom Belz in der Kita St. Konrad

Mediathek Vor zwei Jahren hat Tom Belz den Kilimandscharo, den höchsten Berg Afrikas, bezwungen. Und hat auch sonst schon verschiedene Hindernisläufe hinter sich.

skyline