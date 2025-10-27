"Die tun nicht nichts- die liegen da und wachsen" - Lesung von Buch über Erziehung

Am Montag hat Psychologin Elisabeth Raffauf aus ihrem neuen Buch in der Hildegardis Schule vorgelesen. Die Psychologin, die dort selbst zur Schule ging, hat sich dem Verständnis zwischen Eltern und Jugendlichen gewidmet. "Die tun nicht nichts, die liegen da und wachsen" ist der Titel des Buches und soll Eltern dazu anregen, weniger vorwurfsvoll an die Erziehung ranzugehen und sich in die Rolle der Jugendlichen reinzuversetzen. Das ganze geschah in Kooperation mit Thalia Hagen, wo das Buch auch zu kaufen ist.

© Radio Hagen/ Pascal Neves Santos