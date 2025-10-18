Die Urban Sketchers eröffnen ihre Ausstellung in Hagen

Hagener Stadtskizzen – wenn die Stadt selbst zum Motiv wird

In Hagen hat am Wochenende die Ausstellung „Hagener Stadtskizzen" eröffnet. Die Urban Sketchers Hagen zeigen darin ihre gezeichneten Eindrücke aus der Stadt. Orte, an denen sie leben, arbeiten oder einfach gerne Zeit verbringen. Von Straßenszenen in Wehringhausen bis zu stillen Ecken im Stadtzentrum: Jede Zeichnung erzählt ein Stück Hagen aus einer ganz persönlichen Perspektive.

Zeichnen mitten im Leben

Die Gruppe Urban Sketchers Hagen trifft sich seit Ende 2022 regelmäßig, um gemeinsam im Stadtgebiet zu zeichnen. Das Besondere: Gemalt wird immer direkt vor Ort – kein Foto, keine Vorlage, keine Nachbearbeitung. So entstehen authentische Momentaufnahmen aus dem Alltag, die zeigen, wie vielfältig und lebendig Hagen ist.

© Majlinda Shaqiri / Radio Hagen © Majlinda Shaqiri / Radio Hagen

Ausstellung und Mitmach-Aktion

Die Ausstellung ist noch bis zum 10. Januar 2026 im soziokulturellen Treffpunkt „Da wo früher ma' Rainer war" in der Bismarckstraße 28 zu sehen. Geöffnet ist sie freitags und samstags von 19 bis 24 Uhr.

Am kommenden Samstag, den 25. Oktober, laden die Urban Sketchers außerdem zu einem öffentlichen „Sketchwalk"ein – einem Zeichen-Spaziergang durch Wehringhausen, bei dem alle Interessierten mitmachen können. Treffpunkt ist um 12 Uhr am Ausstellungshaus.

Wer also Hagen mal mit anderen Augen sehen will, sollte Papier, Stift – und etwas Neugier – mitbringen.

© Majlinda Shaqiri / Radio Hagen