Navigation

Ein Akt der Wiedergutmachung

Veröffentlicht: Mittwoch, 15.10.2025 16:39

Mit Hilfe von Spenden kann das Osthaus Museum eine beschlagnahmte Grafik zurückkaufen. Damit erinnert das Museum auch an seine Geschichte  und es kann einen Teil des Unrechts wieder gut machen, das 1937 geschehen war. Die Geschichte geht aber noch weiter zurück.

© Stadt Hagen

Im Jahr 1930 wurde in Hagen das städtische Christian-Rohlfs-Museum gegründet, damals schenkte der Hagener Künstler Reinhard Hilker dem neuen Museum rund 60 Grafiken aus seinem Besitz - alle von unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern. Diese Werke wurden sieben Jahre später als sogenannte entartete Kunst von den Nationalsozialisten beschlagnahmt und wahrscheinlich vernichtet.

﻿Die Lithografie eines dieser Werke konnte das Osthaus Museum nun kaufen, es handelt sich um einen weiblichen Akt des Künstlers Georg Philipp Wörlen. Möglich gemacht wurde der Kauf durch freiwillige und spontane Spenden von Leute, die das Museum besucht haben.

Weitere Meldungen

Ophelia-Gemälde in Wiesbaden begeistert Swifties

Kultur Ein Popsong, eine Shakespeare-Figur und ein Jugendstilgemälde: Warum Taylor Swifts Musikvideo zum Nummer-eins-Hit «The Fate of Ophelia» für einen Besucheransturm im Hessischen

Swift-Video zeigt ein Motiv aus Museum Wiesbaden

Drake scheitert mit Klage gegen Kendrick-Lamar-Song

Kultur Die beiden Rapper-Größen Drake und Kendrick Lamar liefern sich 2024 ein regelrechtes Duell und keifen sich in Songs an.

Rapper Drake

FERROMONE-Festival im Emil Schumacher Museum

Lokalnachrichten "Wasser. Eisen. Land." - unter diesem Motto läuft am Wochenende das FERROMONE-Festival bei uns in der Stadt. Wir haben bei einem Workshop teilgenommen!

skyline