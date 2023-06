Die Vorstellung des Theatersommers fällt heute aus

Das Team vom Theater an der Volme sagt: Es tut uns sehr leid! Die Karten bleiben gültig für die nächste Vorstellung von "Im weißen Rössl" am Samstag sowie für alle weiteren Vorstellungen des Werdringer Theatersommers und des Theaters an der Volme. Auf Wunsch kann der Kartenpreis auch erstattet werden.