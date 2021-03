Diffuses Infektionsgeschehen

Das Infektionsgeschehen sei diffus, es gebe zahlreiche kleinere Ausbrüche, so Antje Funke vom Gesundheitsamt Hagen. In den meisten Fällen handle es sich aber um Haushalte, in denen sich Familienmitglieder untereinander anstecken. Die Stadt Hagen hat heute 90 Neuinfektionen gezählt. Alle Infos zur Pandemielage in Hagen gibt es hier.