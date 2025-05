Diskussion um neues AKH-Parkhaus

Das Parkhaus wird vor allem für die Leute gebraucht, die im Agaplesion Klinikum arbeiten. Der Wanderparkplatz am Stadtgarten kommt laut Gutachten nicht in Frage, der Verkehr würde durchs Wohnquartier führen. Eine weitere Möglichkeit wäre ein Parkhausbau direkt neben dem Parkhaus Mittelstadt am Bergischen Ring. Das gilt aber aufgrund der Hanglage als technisch schwierig, gleichzeitig würde im städtischen Grün gebaut.

Die Bezirksvertretung will daher eine Entscheidung genau abwägen.