Diskussionen über Straßenbahn für Hagen

Soll die Straßenbahn wieder eine Hauptrolle in Hagen spielen - oder soll es bei einem Bussystem in Hagens ÖPNV bleiben? Politik und Stadtverwaltung haben sich Anfang der Woche in einem Workshop mit dem Thema befasst. Greifbares konnte man noch nicht erwarten, dazu ist die Sache zu komplex.