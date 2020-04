Doppelmord in Iserlohn

Er habe mehrfach und massiv auf beide eingestochen, so die Aussage von Zeugen. Das Geschehen wurde auch durch die Aufnahmen von Überwachungskameras dokumentiert. Die Tat geschah am helligten Tag im Bereich des Iserlohner Bahnhofs. Das Baby des Paares wartete im Auto, es blieb unverletzt. In ihren Plädoyers haben Staatsanwaltschaft und Verteidigung lebenslage Haft für den Angeklagten gefordert.