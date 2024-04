Ebene 2 besorgniserregend

Sorgen macht den Ingenieuren der aktive Schädigungsprozeß. Will sagen: Es wird immer schlimmer, Risse im Beton und Korrosion dehnen sich aus. Gründe dafür sind laut WBH unter anderem schlechte Arbeiten und Planungen beim Bau der Brücke. So befindet sich der Einstieg in das Bauwerk oben und ist nur mit einem Kanaldeckel bedeckt - der natürlich nicht dicht ist. Wasser, auch Tauwasser mit Salzgehalt, dringt ein, innen kann die Luft nicht zirkulieren. Die Korrosion sorgt dafür, daß die Brücke die Schwingungen, die durch den Verkehr ausgelöst werden, nicht mehr hundertprozentig abfedern kann. Schätzungen zufolge entspricht die Belastung durch einen LKW der durch 20 000 PKW - was das Fahrverbot für Trucks natürlich einleuchtend macht. Die Politik will sich im nächsten Ausschuß für Umwelt, Klima und Mobilität am 7. Mai schwerpunktmäßig mit dem Thema befassen.