Ehrung für Oli Trelenberg

Oli Trelenberg war 2013 selbst an Kehlkopfkrebs erkrankt und nutzt seine eigenen Erfahrungen, um bei seinen Radtouren über Krebserkrankungen zu informieren und Wege aus Lebenskrisen aufzuzeigen. Nebenbei sammelt er Spenden - im letzten Jahr zum Beispiel für den Verein "Herzenswünsche e.V.", der schwer kranken Kindern und Jugendlichen lang ersehnte Wünsche erfüllt. Mehr als 4.300 Kilometer legte der Hagener dabei quer durch Deutschland zurück. Knapp 14.100 Euro an Spenden sind zusammengekommen. Auch in diesem Jahr heißt es wieder „Oli radelt“ – diesmal für den bundesweit tätigen Verein „Wünschdirwas e.V.“ aus Köln.