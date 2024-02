Rekordsumme für den Guten Zweck

Fast 18.000 Euro für den guten Zweck - diese neue Rekord-Spendensumme hat Oliver Trelenberg erradelt. Das Geld geht an die Hilfsorganisation "Wünsch dir was e.V." aus Köln. Trelenberg legte in rund dreieinhalb Monaten 4.250 Kilometer zurück.