Eilpe: REWE spendet an Lichtblicke

Heute fand die Übergabe des Checks durch die stellvertretende Filialleiterin Alexandra Dreyersdorff statt. Die Spendensumme ist durch eine für Kunden besonders lukrative Tombola zusammengekommen. Unter den 1000 verkauften Losen gab es keine einzige Niete. Eine Aktion also, bei der es nur Gewinner gibt. Den obligatorischen Keksverkauf gab es natürlich auch bei der Aktion am 6. Dezember.

Der REWE in der Eilper Straße unterstützt die Aktion Lichtblicke seit vielen Jahren.

Lichtblicke hilft seit 1998 in Not geratenen Kindern, Jugendlichen und Familien in Nordrhein.-Westfalen. Seit der Gründung sind rund 94 Millionen Euro an Spendengeldern zusammengekommen. Mehr zur Aktion Lichtblicke findet ihr hier.