FERROMONE-Festival im Emil Schumacher Museum

Beim Festival sind gleich mehrere Kulturorte der Stadt dabei, die zeigen, wie Industriegeschichte künstlerisch erlebbar wird. Und das mit Performances, Mitmachaktionen und Workshops. Unsere Radio Hagen Reporterin Lorita Halili hat sich am Freitag im Emil Schumacher Museum umgesehen und am Workshop von Michelle Reutter teilgenommen!

Hier gibt es die Reportage zum Nachhören!