Navigation

FERROMONE-Festival im Emil Schumacher Museum

Veröffentlicht: Freitag, 03.10.2025 16:28

"Wasser. Eisen. Land." - unter diesem Motto läuft am Wochenende das FERROMONE-Festival bei uns in der Stadt. Wir haben bei einem Workshop teilgenommen!



© Lorita Halili / Radio Hagen

Beim Festival sind gleich mehrere Kulturorte der Stadt dabei, die zeigen, wie Industriegeschichte künstlerisch erlebbar wird. Und das mit Performances, Mitmachaktionen und Workshops. Unsere Radio Hagen Reporterin Lorita Halili hat sich am Freitag im Emil Schumacher Museum umgesehen und am Workshop von Michelle Reutter teilgenommen!

Hier gibt es die Reportage zum Nachhören!

© Lorita Halili / Radio Hagen

Das Endergebnis.

Weitere Meldungen

Sparkasse unterstützt Jugendbasketball

Lokalnachrichten Die Sparkasse an Volme und Ruhr unterstützt auch in der neues Basketballsaison die Jugendarbeit in Hagen. Hier gibt es die Infos!

Spendenaktion zu Erntedank

Lokalnachrichten Luthers Waschsalon sammelt Lebensmittel für Menschen, die Hilfe brauchen.

NEUER SCHEFF IM STÄDTCHEN

Friedel Hiersenkötter Das war dann doch eine klare Angelegenheit. Über 70 Prozent für Dennis Rehbein von der CDU. Er ist damit der neue Chef im Städtchen...

skyline