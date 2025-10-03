FERROMONE-Festival im Emil Schumacher Museum
Veröffentlicht: Freitag, 03.10.2025 16:28
"Wasser. Eisen. Land." - unter diesem Motto läuft am Wochenende das FERROMONE-Festival bei uns in der Stadt. Wir haben bei einem Workshop teilgenommen!
Beim Festival sind gleich mehrere Kulturorte der Stadt dabei, die zeigen, wie Industriegeschichte künstlerisch erlebbar wird. Und das mit Performances, Mitmachaktionen und Workshops. Unsere Radio Hagen Reporterin Lorita Halili hat sich am Freitag im Emil Schumacher Museum umgesehen und am Workshop von Michelle Reutter teilgenommen!