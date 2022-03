Ein Bus voller Spenden

Da der Platz im Bus begrenzt ist und schon relativ viele Spenden angekündigt sind, wird darum gebeten, keine weiteren Sachen vorbei zu bringen. Der Bus hat vor allem Konserven, haltbare Lebensmittel wie Nudeln oder Mehl, Getränke, Babynahrung und Hygieneartikel an Bord. Kleidung wird aktuell nicht benötigt.

Hausemann und Mager will versuchen, auf dem Rückweg ukrainische Staatsbürger mit nach Deutschland zu nehmen. In Hagen schauen bereits mehrere Unternehmen und Organisationen, wie man den Menschen in der Ukraine am besten und schnellsten helfen kann.