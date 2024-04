Ein Kreisel für Vorhalle

Die Bauarbeiten für den Minikreisverkehr am Wolfskuhler Weg sind auf der Zielgeraden. Es geht um den Umbau des Knotenpunktes Wolfskuhler Weg/Sporbecker Weg. Um die Arbeiten zu beenden und die Asphaltflächen wiederherzustellen, sperrt der Wirtschaftsbetrieb Hagen den Knotenpunkt am nächsten Wochenende, also vom 26. bis zum 30. April.

© Lutz von Staegmann/FUNKE Foto Services