"Ein Päckchen für ein armes Pfötchen"

Ein Tag im Tierheim....

Von 12-16 Uhr konnten Besucher eine Führung durch das Tierheim machen. So konnte sich sowohl das Tierheim als auch der Kooperationspartner, der Tierschutzverein Hagen, vorstellen. Dazu gab es - natürlich vegane - Snacks und einen Verkaufsstand. Die Einnahmen daraus gingen komplett an das Tierheim in Hagen - damit auch unsere vierbeinigen Freunde eine schöne Weihnachtszeit haben können.





Der Tierschutzverein stellt sich vor

Der Tierschutzverein sammelt regelmäßig Spenden, um sie dem Hagener Tierheim zur Verfügung zu stellen. Außerdem helfen sie auch Wildtieren, ob Vogel oder Kaninchen, groß oder klein. Dafür fahren sie im Jahr ganze 15.000 Kilometer. Im Rahmen des Projekts möchte der Verein sich natürlich auch vorstellen und Besucher über ihre Arbeit informieren.





Mehr darunter unter:

https://tierschutzverein-hagen.de/