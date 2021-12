Ein Postbote mit Herz

Der dreifache Familienvater kam auf die Idee, seinen Nebenjob als Clown für einen guten Zweck zu nutzen. Deshalb formt er nun in verschiedenen Stadtteilen Luftballons für Kinder und sammelt dabei Spenden. Die gehen dann an Hagener Kinder- und Jugendheime. Die Idee kam Aytac Isik während seiner Arbeit als Postbote, als ein Kind ihm aus einem Fenster zuwinkte. Als er dies erwiderte, fing das Mädchen an zu lächeln. Das hat ihn zum Nachdenken gebracht. Er wollte mehr Kindern so ein Lächeln schenken. Nun gingen insgesamt 1000 Euro an das Agnesheim Funckenhausen. Einrichtungsleiter David Schröder freut sich sehr über diese besonders menschliche Aktion.

© Radio Hagen