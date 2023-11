Ein Zeichen am 9. November

Die Pfadfinder haben sich vorgenommen, die Steine regelmäßig am 9. November zu säubern. Dire Kinder und Jugendlichen der Gruppe hatten sich zuvor in den Gruppenstunden mit dem Thema beschäftigt und die Geschichten der Menschen, an die die Stolpersteine erinnern, recherchiert. Der Pfadfindergruppe ist es wichtig, den jungen Menschenaltersangemessen die Vergangenheit der eigenen Stadt zu vermitteln. Sie werden so hoffentlich stark gegen Antisemitismus und stumpfe Parolen.