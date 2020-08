Einbrecher im Gericht

Dabei machten sie laut Anklage eine Beute in Höhe von gut 230.000 Euro. Tatorte waren überall in NRW: in der Region aber auch im Rheinland und Ostwestfalen. Mal geschahen die Einbrüche gemeinsam, mal waren die Täter alleine unterwegs. Die Männer sind hauptsächlich in Wohnungen und Einfamilienhäuser eingebrochen, es stehen aber auch ein Kindergarten und zwei Bekleidungsgeschäfte auf der Liste.