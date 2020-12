Einbrecher überführt

Die Polizei hat mehrere Einbrecher per DNA überführt. Drei Männer aus Hagen, Breckerfeld und Ennepetal wurden festgenommen. Der 26-Jährige aus Hagen wurde durch Spuren überführt, die er an einem Tatort in Gevelsberg hinterlassen hatte. Ihm konnten auch Einbrüche in Hagen und Bochum zugeordnet werden.

© ronstik - stock.adobe.com