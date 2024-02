Einbruch in Vorhalle

Bei McDonald's in Vorhalle gab es heute Früh einen spektakulären Einbruch. Bislang unbekannte Täter hebelten in den frühen Morgenstunden die Eingangstür auf und drangen in das Gebäude ein. In der Küche brachen sie eine Wand auf und gelangten so an den Tresor.

© Alex Talash