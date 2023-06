Einbruch in Vorhaller Spielhalle?!

Der Alarm aktivierte in der Spielhalle eine sogenannte Vernebelungsanalage. Solche Sicherheitssysteme sollen Einbrechern die Sicht nehmen und sie so zum Rückzug zwingen. Der Qualm der Anlage quoll allerdings aus der Spielhalle heraus. Mehrere Anwohner vermuteten ein Feuer und riefen deshalb die Feuerwehr. Vor Ort stellte sich dann aber relativ schnell heraus, dass es in dem Gebäude gar nicht brennt. Und auch bei dem Einbruchsalarm handelte es sich um einen Fehlalarm. Insgesamt waren fünf Streifenwagen der Polizei und ein ganzer Löschzug der Hagener Feuerwehr an dem Einsatz in der Nacht beteiligt.