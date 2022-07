Einsatz in Rummenohl

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hatte gestern einen Einsatz in Rummenohl. An einer Uferböschung der Volme in der Straße Am Huse war eine Panzergranate gefunden wurden. Das passierte im Rahmen von Bauarbeiten, das Ordnungsamt sicherte den Bereich. Die Granate konnte anschließend von den Fachleuten geborgen werden.





