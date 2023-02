Einzelhandelskonzept für Hagen

Es betont aber auch, dass unsere recht kompakte Innenstadt durchaus noch Alleinstellungsmerkmale hat. Insofern sieht Gutachter Jörg Lehnerdt von der BBE Handelsberatung durchaus Potenzial - bei aller berechtigten Kritik.

Nach der Sommerpause soll das Einzelhandelskonzept vom Rat abgesegnet werden und dann als Grundlage für die nächsten sechs bis acht Jahre dienen.

Gekauft wird online - und wer überhaupt noch in eine Innenstadt geht, meckert über "die vielen Handy- und Euro-Shops"! Könnte man zumindest meinen, wenn man sich so umhört. Aber ist das wirklich so? Gibt es Hoffnung für die Einzelhandelsstadt Hagen? Oder ist die längst gestorben?

Was wünscht ihr euch?

