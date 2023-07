Elektroschrott richtig entsorgen

Einer bundesweiten Studie zufolge wird fast jedes zweite ausgemusterte Handy aufbewahrt. Bei Haushals- und Unterhaltungselektronik wird ein Drittel der Altgeräte nicht gelagert. Der Hagener Entsorgungsbetrieb bestätigt die Zahlen auch für unsere Stadt. Dabei ist die Abgabe von Elektroschrott kostenlos. Das geht an der Müllverbrennungsanlage und beim Wertstoffhof in der Obernahmer. Auch Elektrofachmärkte aber auch Supermärkte, die solche Waren verkaufen, müssen Elektroschrott annehmen. Der wird dann zerlegt, die Wertstoffe wieder verwertet. Wichtig auch: Wer alte Geräte wieder fit machen will, kann das Angebot der Wiederherstellbar in Wehringhausen nutzen. Dort im Repair-Café werden die Sachen wieder fit gemacht.