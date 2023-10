Emil Aktion 2023 - Emils dritter Tag

Heute ist der dritte Tag von unserer Emil-Aktion. Wir verteilen den kleinen Leuchtelch aktuell in den ersten Klassen der Hagener Grundschulen, um die Kinder morgens besser sichtbar zu machen. Heute ging es an die Friedrich-Harkort-Schule.

© Radio Hagen

Danke an die Schulen und die Polizei, dass sie unsere Aktion so unterstützen. Die Kinder an der Friedrich-Harkort-Schule haben sich gefreut. Und das wird an der Grundschule Henry-Van-De-Velde bestimmt auch so sein. Da geht es morgen hin.