Emil Aktion 2023 - Emils sechster Tag

Neue Woche, neuer Emil-Besuch. Wir waren mit unserem Leuchtelch heute an der Astrid-Lindgren-Grundschule. Und da war etwas anders als sonst. Wir hatten nämlich den Emil in Lebensgröße dabei. Den konnten die Kinder knuddeln, ihn Streicheln und viel mit ihm lachen. Dementsprechend toll fanden die Kinder ihn auch.

Emil hilft aber natürlich auch. Jedes Kind in den ersten Klassen hat nämlich wieder einen kleinen Reflektoren-Emil bekommen. Den verteilen wir, damit die Kinde auf dem Weg zur Schule morgens besser von Autofahrern gesehen werden. Also, ein sicherer Schulweg und eine Menge gute Laune. Der Besuch von Emil heute an der Astrid-Lindgren-Schule war definitiv erfolgreich.