Emil Aktion 2024 - Emils sechster Tag

Heute (05.11) ist Tag 6 unserer Emil Aktion. Seit letzter Woche besuchen wir verschiedene Grundschulen in Hagen und sprechen mit den ersten Klassen über den Schulweg in der dunklen Jahreszeit. Für den kleinen Reflektor-Elch ging es heute dabei an die Vinckeschule. Und dort war es etwas anders als sonst. Wir hatten nämlich auch den Emil in Lebensgröße dabei. Den konnten die Kinder sogar knuddeln. Deswegen kam er auch sofort gut an.

© Fenja Lykka Langbein / Radio Hagen

Begleitet wird die Aktion von der Polizei, der das Thema Verkehrssicherheit auch sehr wichtig ist. Und so ein kleiner leuchtender Schlüsselanhänger hilft den Kindern oft, auch selbst an ihre Sicherheit zu denken. Morgen (06.11) ist der kleine Emil wieder alleine, da geht es für ihn zur Grundschule Kuhlerkamp. Den Überblick über die gesamte Emil Aktion für dieses Jahr gibt es hier.

© Fenja Lykka Langbein / Radio Hagen

Emil an der Vinckeschule