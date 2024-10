Emil Aktion 2024 - Emils dritter Tag

Auch heute war Emil wieder in Hagen unterwegs. Diesmal ging es für den kleinen Leuchtelch an die Kipperschule in Haspe. Gemeinsam mit der Polizei haben wir den Kindern aus den ersten Klasse dort erklärt, wie sie sich in der Dunkelheit sichtbar machen. Das geht zum Beispiel mit Emil, denn er reflektiert das Licht der Autoscheinwerfer. Viele Kinder wussten auch schon, wovor Reflektoren gerade in der Winterzeit schützen.

© Fenja Lykka Langbein / Radio Hagen

Emil kommt natürlich auch immer sehr gut an bei den Erstklässlern. Durch den Schlüsselanhänger können sie den Blinkie-Elch direkt an ihrem Schulrucksack befestigen. Auch morgen (31.10) bereiten wir den ersten Klassen wieder eine Freude und überraschen sie mit dem kleinen Emil. Da geht es an die Kath. Grundschule Goethe. Den Überblick über die gesamte Emil Aktion für dieses Jahr gibt es hier.

© Fenja Lykka Langbein / Radio Hagen

Emil an der Kipperschule